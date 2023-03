Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD de Suceava, Mirela Elena Adomnicai, invita sucevenii la dezbaterea publica ”Ieșiți, va rog, la tabla!” care va avea loc pe 30 martie, in cadrul unei ediții noi a proiectului „Cafeneaua politica”, pe care l-a demarat in urma cu aproximativ jumatate de an, cu scopul de a organiza periodic…

- The community of the Politehnica University of Bucharest, a member of the EELISA Alliance, held, on Monday, at 12.00 pm, a moment of silence to honour the memory of the victims of the earthquakes that took place in Turkey and Syria, as it is about to launch a campaign for collection of in-kind donations,…

- Șeful ONU, Antonio Guterres, a condamnat invazia Rusiei in Ucraina ca fiind un "afront" la adresa conștiinței colective a lumii, in cadrul unei reuniuni a Adunarii Generale, la aproape un an de la inceperea conflictului, scrie BBC.

- BRAVO!…Carmen Suciu, asistent social si voluntar in cadrul Asociatiei Umanitare „Nascuta inger” din Barlad si Piatra Neamt este nominalizata pentru premiul asistentului social din domeniul asistentei sociale comunitare, care va fi oferit in cadrul Galei Nationale a Excelentei in Asistenta Sociala pentru…

- Politia Romana lanseaza, marti, 10 recomandari despre cum sa te protejezi de fraudele din online, cu ocazia Zilei Internationale a Sigurantei pe Internet. „Ziua Internationala a Sigurantei pe Internet este un eveniment aflat la cea de-a 20-a editie, marcat la nivel global, in aproape 180 de state. Acesta…

- Fumio Kishida, premierul Japoniei, spune ca țara sa este pe punctul de a nu mai putea funcționa din cauza scaderii ratei natalitații. Kishida a declarat ca este vorba de „acum sau niciodata", potrivit BBC, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Inca din primele zile ale anului 2023, bancile i-au anuntat pe romanii cu credite ca vor plati sute de lei in plus la ratele imprumuturilor in lei. IRCC s-a marit fata de ultimul trimestru, dar economistii ne invata un truc legal pentru a scapa de povara datoriilor. Plateste anticipat imediat dupa scadenta…

- „De ce vor bancile sa se treaca la banii digitali? De ce se faciliteaza tot mai mult platile digitale? De ce sa platești cu numerar peste tot in loc de card bancar? Ganditi-va la acest exemplu cu o bancnota de 50 de euro care va circula in economie. – Am o bancnota de 50 de euro in buzunar și o voi…