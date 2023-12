Stiri pe aceeasi tema

- Planurile de calatorie de Anul Nou a mii de britanici au fost date peste cap dupa ce trenurile Eurostar și ale cailor ferate de sud-est au fost anulate pe fondul inundațiilor din tunelurile de sub raul Tamisa, relateaza Daily Mail.

- In unele zone din județ avem in aceste zile temperaturi de primavara. Nu avem precipitații deocamdata, insa aceste zile se vor termina in curand. ANM avertizeaza ca regimul termic la nivelul regiunii va fi caracterizat de valori care se vor situa peste normele specifice perioadei și vor fi oscilații…

- Finalul de an aduce vreme mai calda in toate regiunile tarii, cu maxime termice de 16 grade Celsius, urmand sa intre intr-un proces de racire in prima saptamana din 2024, iar precipitatiile vor fi mai frecvente, arata datele publicate, luni, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru intervalul…

- Meteorologii au anunțat de Craciun s-a batut recordul de temperatura. Pe litoral a fost atat de cald, incat unii turiști au facut baie in mare. Meteorologii au anunțat ca, de Craciunul acesta, s-a batut recordul de temperatura din Capitala. Anul trecut pe 25 decembrie au fost cu 2 grade mai puțin, adica…

- Vremea in urmatoarea saptamana se anunța stabila, iar maxima va fi de 14 grade Celsius, mai mari decat in mod obișnuit pentru aceasta perioada. Vor fi prezente fenomene de ceața, mai ales in timpul nopții și, izolat, se anunța burnița. In timpul nopții, temperaturile vor fi negative, iar șoferii pot…

- Vremea de toamna neobisnuit de calda din Statele Unite pana in Europa reduce vanzarile de pulovere si alte haine groase, pe masura ce se apropie perioada critica a cumparaturilor de sarbatori, au spus directorii unor retailerii importanti, iar unele magazine reduc deja preturile pentru a evita sa ramana…