20.000 de măști și mănuși medicale, ascunse de samsarii de materiale sanitare din București. Ghid OMS pentru producerea dezinfectanților (DOCUMENT) O tona de dezinfectanti, maști și manuși de producție vor ajunge in spitalele care au atat de mare nevoie, dupa ce produsele au fost gasite la prechezițiile facute, joi de polițiștii din Capitala, intr-un dosar de evaziune fiscala. Perchezițiile polițiștilor de la Investigații criminale și de la Omoruri au fost facute la 3 adrese din The post 20.000 de maști și manuși medicale, ascunse de samsarii de materiale sanitare din București. Ghid OMS pentru producerea dezinfectanților (DOCUMENT) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Realizatorul emisiunii In gura presei, de la Antena 3, Mircea Badea, anunța, pe pagina sa de Facebook, ca este vizat de un dosar penal pentru o presupusa fapta din 4 iulie 2018. Polițiștii Secției 6 din Capitala s-au gandit, probabil, ca, neavand cazuri de infracțiuni derivate din epidemia de coronavirus,…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat, luni, ca va solicita Institutului de Sanatate Publica un raport pentru a vedea in ce masura calitatea aerului din Bucuresti afecteaza starea de sanatate a populatiei. Rapoarte asemanatoare vor fi cerute și primariilor din Iași și Brașov.…

- Un incendiu puternic a izbucnit joi seara intr-o hala de 2.500 de metri patrați din sectorul 3 din București. Un bazin, posibil cu zinc și alte substanțe chimice, din cadrul fabricii de Electromontaje a luat foc iar pompierii au anunțat ca exista un pericol real de explozie. Pompierii au trimis un echipaj…

- Un copil de 10 ani a fost ranit grav pe o partie de schi din Sinaia de un schior. Baiatul a fost gasit inconștient de tatal sau și ulterior a fost transportat cu un elicopter SMURD la un spital din Capitala. Accidentu a avut loc pe partia de la cota 2000 din Sinaia. Baiatul schia The post Accident…

- Accidentul foarte de grav petrecut miercuri seara in Capitala a avut loc pe Calea Plevnei și a fost provocat de coliziunea dintre o Ambulanța și un microbuz. Ambulanța, care transporta un pacient la spital, circula cu semnalele luminoase și acustice in funcție. Pe Știrbei Voda, a patruns in intersecție,…

- Crima oribila in Capitala, in sectorul 4. Un barbat de 64 de ani a fost omorat in bataie marti noapte. Omul s-ar fi trezit la usa cu doi dintre fostii chirisi, potrivit Antena3. Pe fondul unor neintelegeri mai vechi legat de actele intocmite in momentul inchirierii, dar si legat de o suma de bani, intre…

- Traficul rutier va fi restrictionat in centrul Capitalei pentru marea petrecere de Revelion. Restrictiile vor fi aplicate de marti, de la ora 13:00, si pana miercuri, la ora 06;00, pe Bulevardul Unirii in perimetrul cuprins intre Bd. I. C. Bratianu si Piata Constitutiei (inclusiv cele doua bretele adiacente…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o prognoza speciala pentru Capitala pentru intervalul 27 decembrie 2019, ora 22:00 – 29 decembrie 2019, ora 22:00, relateaza Agerpres. Potrivit meteorologilor, in București temperaturile vor scadea de la o zi la alta, incepand de vineri seara, ajungandu-se…