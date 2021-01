200 de zile ar putea dura procesarea cererilor pentru ajutorul de 1 miliard de euro promis firmelor afectate de pandemie

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 150 de autovehicule aflate in atentia autoritatilor din tara si din strainatate, semnalate furate sau cautate, au fost descoperite la frontiera in primele 11 luni ale anului, relateaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al IGPF, in urma misiunilor desfasurate in punctele de trecere a frontierei…

- Autoritatile locale din Sinaia cer suplimentarea patrulelor de jandarmi si solicita sprijinul militarilor de la Batalionul 21 Vanatori de Munte pentru a putea asigura respectarea masurilor de protectie sanitara si de distantare fizica la mijloacele de transport pe cablu si pe partii, relateaza News.ro.…

- Autoritatile locale din Sinaia cer suplimentarea patrulelor de jandarmi si solicita sprijinul militarilor de la Batalionul 21 Vanatori de Munte pentru a putea asigura respectarea masurilor de protectie sanitara si de distantare fizica la mijloacele de transport pe cablu si pe partii, relateaza News.ro.…

- Germania va acorda ajutoare de 22 de miliarde de euro companiilor si liber-profesionistilor afectati de impactul epidemiei de Covid-19, in primul semestru al anului 2021, au declarat persoane apropiate situatiei, transmite Reuters potrivit news.ro. Separat, programul de compensatii destinat…

- Jurnalistul Ion Cristoiu avertizeaza, pe cristoiublog.ro, ca personalitatile incomode pentru regimul Iohannis sunt pedepsite cu ajutorul CNSAS, o noua arma politica, folosita fatis, cu ajutorul SRI, cea mai recenta victima fiind Patriarhul Daniel, caruia i s-a scos de la naftalina un presupus dosar…

- Deputatul USR, Claudiu Nasui, arata ca in timp ce este așteptat un raspuns al Curții Constituționale pe tema pensiilor speciale, statul roman le platește sume uriașe celor care le incaseaza. Doar in ultimele 4 luni s-au platit peste 3 miliarde de lei pentru pensiile speciale. ”Risipa de bani continua,…

- Niciodata nu a fost creata atata bogatie in China ca in 2020, in pofida unei pandemii care a devastat economia mondiala, arata un clasament anual potrivit caruia numarul de miliardari chinezi a crescut din nou in acest an, transmite AFP. Raportul Hurun publicat marti arata ca cei mai bogati chinezi…

- Comunitațile de romi din Bulgaria au fost stropite cu dezinfectant de avioane folosite in agricultura pentru a impraștia insecticide, in contextul in care numarul cazurilor de imbolnaviri cu noul coronavirus a crescut in aceasta țara. In Slovacia, satele locuite de romi au fost singurele in care testele…