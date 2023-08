Stiri pe aceeasi tema

- Poprirea pe salariu: Ce se intampla in situatiile in care unii angajați au mai multe datorii Poprirea pe salariu: Ce se intampla in situatiile in care unii angajați au mai multe datorii Atunci cand o firma este nevoita sa instituie doua sau mai multe popriri asupra veniturilor unui angajat, este important…

- Bugetarii au multe sporuri, unii le merita, precum cei din sanatate sau aparare, poate și unii profesori, dar in cazul altora reprezinta un semn de intrebare. Cel mai cunoscut spor este cel pentru „condiții vatamatoare” de 15% pe care il iau toți angajații din ministere sau instituții finanțate integral…

- Visul oricarui om este sa aiba un salariu mai mare. Pentru o anumita categorie de salariați din Romania visul va deveni realitate cat de curand. Așadar, care sunt angajați din Romania care vor primi 1.800 de lei in plus la salariu. Cine sunt norocosii. Salarii mai mari cu 1800 de lei pentru acești angajați.…

- Fondul Roman de Contragarantare este o companie din subordinea Ministerului Finanțelor care, potrivit ultimelor date oficiale, are 38 de salariați. In schimb, conducerea este asigurata de 10 administratori: 7 in Consiliul de Supraveghere și 3 in Directorat. Citiți o ancheta marca PRESShub. Fondul Roman…

- Conform Libertatea.ro, Televiziunea Publica a marit salariile unor angajati pentru sarcini ridicole, precum "mutarea, coborarea, aducerea cheilor de operare si ulterior redepozitarea acestora in spatiile adecvate". Conform sursei citate,"din mai si pana in prezent, 133 de persoane au primit sporuri…

- Care este categoria de angajați din educație care NU vor primi cei 400 de lei promiși de Guvern Care este categoria de angajați din educație care NU vor primi cei 400 de lei promiși de Guvern Guvernul a adoptat OUG53/2023 prin care personalul didactic va primi 1000 de lei in plus la salariu, in timp…

- Un numar de 722 de angajați din educație au contractele individuale de munca suspendate ca urmare a participarii la greva, conform unei statistici oferita de Ministerul Muncii la solicitarea ȘTIRIPESURSE.RO.Aceștia sunt singurii angajați din sistemul educațional care nu incaseaza salariu pe perioada…

- Salariu mediu in Alba, in martie, mai mare cu 8% decat in 2022: Peste 99.000 de angajați sunt inregistrați in județ Salariu mediu in Alba, in martie, mai mare cu 8% decat in 2022: Peste 99.000 de angajați sunt inregistrați in județ Efectivul de salariati inregistrat in judetul Alba la sfarsitul lunii…