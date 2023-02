Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a cerut Romaniei suplimentarea echipei de cautare-salvare, astfel ca miercuri inca 57 de salvatori merg spre zona calamitata in urma cutremurelor. Lor li se adauga doi medici, doi asistenți și voluntarii de la Grupul Cainilor Utilitari.

- Bilantul mortilor din Turcia si Siria a depasit pragul de 11.200 si creste de la o ora la alta. Peste 50.000 de oameni au fost salvati in Turcia pana acum. Siria a activat azi Mecanismul de protectie civila al UE.

- Echipa de salvatori care a plecat spre Turcia, pentru a da o mana de ajutor la salvarea victimelor cutremurului devastator produs luni, 6 februarie , au traversat marți dimineața frontiera de stat. Cele 12 autospeciale, cei 55 de salvatori și doi caini de cautare au trecut hotarul in jurul orei 04.45…

- Echipa Romaniei de salvatori trimiși in Turcia este formata din medici și asistenți ai UPU-SMURD București, ofițeri DSU și echipe de cautare-salvare cu caini. Turcia și Siria au fost lovite astazi de doua cutremure de peste 7 grade pe scara Richter, produse la interval de opt ore, iar numarul victimelor…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat ca Romania va trimite in Turcia o echipa de salvare formata din 60 de persoane si 4 caini de cautare, precum si trei aeronave care vor transporta sapte tone de echipamente, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Romania acorda sprijin autoritaților din Turcia in urma situației generate de cutremurul de peste 7 grade Richter manifestat noaptea trecuta. Sprijinul statului roman consta in trimiterea unei echipe complexe formate din: modul specializat de cautare – sa

- Republica Moldova este gata sa intervina in salvarea victimelor cutremurului devastator produs in aceasta dimineața in Turcia și Siria. Astfel, o echipa din 55 de salvatori, 12 autospeciale de intervenție complet autonome și 2 caini de cautare vor ajunge la locul dezastrului.

- Doua aeronave de transport de tip C-130 Hercules și C-27J Spartan pleaca luni dupa-amiaza in Turcia. Vor avea la bord echipe de salvatori romani, cu tehnica specializata aferenta pentru acordarea de sprijin autoritaților turce, dupa cutremurul devastator de luni dimineața.