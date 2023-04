20 de miliarde de lei – Una dintre “găurile” făcute de ei și acoperite, ca de obicei, de noi Jocurile politice ieftine, incompetența omniprezenta in zona politica și in cea administrativa, “lideri” politici de carton, fara educație și experiența profesionala, dar cu veleitați de oameni de stat, fac ca Romania sa se afunde economic, social și politic intr-o zona “gri”, de care societatea romaneasca a incercat mereu sa fuga, in teorie, dar nu a fost niciodata hotarata sa o faca. Am spus intotdeauna ceea ce se știe deja, pentru ca așa gandim cu toții (sau majoritatea!), ca Romania poate, are resurse naturale și potențial uman, ca are șanse reale sa fie ceea ce ne dorim: o țara suverana,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

