20 de autobuze hibrid circulă pe străzile municipiului Galați Toate cele 20 de autobuze hibrid achizitionate de catre Primaria municipiului Galati se afla in dotarea societatii edilitare de transport public Transurb, ultimul vehicul din lot fiind livrat in urma cu putin timp, informeaza, miercuri, Biroul de presa al municipalitatii, potrivit agerpres.ro. Potrivit sursei citate, autobuzele sunt prevazute cu motor diesel Euro VI cu un consum redus de combustibil, iar pentru alimentarea motorului electric se utilizeaza un sistem de stocare a energiei electrice, tehnologie ce va permite incarcarea acumulatorilor in timpul mersului. Autobuzele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

