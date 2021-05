2 paturi ATI și 10 scaune oncologice, donație pentru SCJ Mureș De la inceputul pandemiei sistemul sanitar din toata Romania a avut nevoie de sprijin pentru protejarea maxima a sanatații populației. Donația MOL Romania prin Fundația pentru parteneriat de 2 paturi ATI și 10 scaune oncologice, in valoare totala de 500.000 de lei au venit in sprijinul pacienților oncologici și cei cu afecțiuni grave. Astfel, paturile ATI vor fi folosite la secțiile de terapie... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

