2 instituții educaționale din județul Alba vor primi 15 calculatoare prin proiectul Dăm Click pe România Alte 2.000 de calculatoare recondiționate de catre Ateliere Fara Frontiere vor fi donate in a doua parte a ediției Dam Click pe Romania 2023, catre 154 de instituții educaționale din 40 de județe ale țarii. Dam Click pe Romania este un program al Asociației Ateliere Fara Frontiere care urmarește digitalizarea educației din Romania și scaderea decalajului educațional prin echiparea cu infrastructura digitala a organizațiilor educaționale ce activeaza in mediul rural sau urban marginalizat: gradinițe, școli, licee, organizații non-guvernamentale sau instituții publice cu caracter social. In… Citeste articolul mai departe pe albaiulianul.ro…

Sursa articol si foto: albaiulianul.ro

