- Au fost efectuate peste 31.000 de teste Real Time PCR si rapide in ultimele 24 ore. Au fost anuntate, de asemenea, 91 de decese, iar la terapie intensiva sunt internati 996 de pacienti. In județul Brașov au fost anunțate 105 cazuri, județul Mureș are 65 de noi imbolnaviri, Covasna a raportat 22 imbolnaviri,…

- In ultimele 24 ore au fost raportate 88 de decese (57 barbați și 31 femei). In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.751. Dintre acestea, 1.081 sunt internate la ATI. In județul Brașov au fost raportate 139 de cazuri noi și o incidența de 2,67, in Mureș…

- Au fost raportate și 71 de decese (48 barbați și 23 femei). In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 9.001. Dintre acestea, 1.083 sunt internate la ATI. In zona noastra, județul Brașov are 91 de cazuri noi și incidența de 2,84 la mia de locuitori, județul…

- Autoritațile au raportat și 86 de decese in ultimele 24 de ore, numarul total al deceselor de la inceputul pandemiei ajungand in țara noastra la 16.592. In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.541. Dintre acestea, 1.100 sunt internate la ATI, la fel…

- Au fost raportate și 60 de decese, numarul persoanelor decedate din cauza coronavirusului ajungand la 15 979. Peste 8868 de persoane sunt internate in unitațile sanitare de profil. Dintre acestea, 1 119 sunt la ATI. Județele Brașov și Mureș au raportat fiecare cate 64 de cazuri, Harghita 7, iar Covasna…

- Au fost raportate și 135 de decese, numarul persoanelor decedate din cauza coronavirusului ajungand astfel la 15.469. Peste 9.500 de persoane sunt internate in unitațile sanitare de profil. Dintre acestea, 1.162 sunt la ATI. Județul Brașov a raportat astazi 182 de cazuri, județul Mureș are 49 de noi…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat tot azi 122 de decese, ridicand numarul total al decedaților la 15.230. In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 9.781. Dintre acestea, 1.206 sunt internate la ATI. Județul Brașov a raportat azi 44 noi cazuri și…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, au fost efectuate 14.859 de teste la nivel national. Au fost anunțate, de asemenea, 121 de decese, iar la terapie intensiva sunt internați 1.289 de pacienți. La nivelul județului Brașov au fost inregistrate 353 noi imbolnaviri și o rata de infectare de 4,68…