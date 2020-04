Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre 4 femei și un barbat. „5 persoane vindecate și externate azi, din județul Cluj. 4 femei cu vârsta între 41 și 52 de ani și 1 barbat cu vârsta de 38 ani. Avem astfel total 16 persoane vindecate la Cluj, din care 9 cu domiciliul în județ”,…

- Potrivit worldometers.info, in prezent, sunt peste 500.000 de cazuri confirmate de imbolnavire cu coronavirus, in lumea intreaga.De cealalta parte, puțin peste 121.000 de persoane au fost declarate vindecate.Din nefericire, și bilanțul deceselor a urcat, in momentul de fața fiind confirmați peste 22.000…

- ■ 906 cazuri confirmate Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 906 persoane confirmate pozitiv, 86 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 23 la București, 6 la Craiova, 2…

- In municipiul Iasi, 20 de persoane raman contaminate cu COVID-19. Purtaroul de cuvant de la DSP Iasi, Marius Voicescu, a precizat ca un pacient este internat la Cluj, iar ceilalti, la Iasi. Astazi, a fost luata decizia la nivelul Directiei de Sanatate Publica de a infiinta o linie permanenta cu numarul…

Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, a oferit cele mai noi date privind situația CORONAVIRUS din județ, in urma cu puțin timp.

La nivelul județului Cluj, azi dimineața erau peste 1000 de persoane care erau izolate la domiciliu (persoane care au venit din zone infectate). Mai precis, 1053 de cazuri. Pe langa aceștia, se mai...

Prefectul de Cluj, Mircea Abrudean a anunțat ca miercuri, 4 martie, Serviciul de Pașapoarte devine funcțional și la Campia Turzii.

- Un avion al companiei poloneze LOT a aterizat in Cluj și a fost izolat pe pista, cu pasagerii inca in aeronava, dupa ce a aparut suspiciunea ca la bord s-ar fi aflat o persoana infectata cu coronavirus. Avionul cu pricina venea de la Varșovia. Femeia suspectata ca ar fi infectata a fost recent in Vietnam…