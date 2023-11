Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza viscolului și a vizibilitații reduse, DN 26, Murgeni – Blagești, județul Vaslui, a fost inchis temporar circulației, intre km 81 și 94. Alte sectoare de drumuri naționale de pe raza județului Vaslui care au fost inchise temporar circulației: DN 24, Barlad – Crasna, km 73 – 105 DN 24A, Huși…

- In ultimele 12 de ore, drumarii de la CNAIR au acționat pentru a menține circulația in condiții de siguranța pe rețeaua de drumuri naționale și autostrazi din administrare. Avand in vedere codul roșu de vreme rea, s-a luat decizia inchiderii circulației rutiere pe A2 (Lehliu – Fetești), intre km 64+000…

- ISU Constanța anunța ca toate drumurile naționale și județene din județul Constanța sunt inchise circulației. Nu se circula nici pe Autostrada A2 km intre Lehliu și Fetești. Mai multe localitați au ramas fara energie electrica și apa potabila.

- BAUTURA, BAT-O VINA… Polițiștii de la Rutiera continua controalele in trafic și iata ca descopera tot mai mulți șoferi aflați sub influența bauturilor alcoolice, unii au alcoolemii foarte ridicate. De pilda, in seara de 13 noiembrie, un hușean a fost gasit in trafic cu o alcoolemie de 0,60 mg/l/ alcool…

- UPDATE: Reprezentantii CFR Infrastructura au precizat ca trenul respectiv plecase din directia Cap Midia catre Mogosoaia. Mai multe trenuri de persoane sunt afectate de oprirea traficului feroviar. “La ora 20.01, in statia Saligny a fost depistata o scurgere de la unul din vagoanele ce formeaza…

- Ieri, Ștafeta Veteranilor Invictus a ajuns la Bistrița, primirea ștafetei avand loc in fața comandamentului Brigazii 81 Mecanizate „General Grigore Balan”. Astazi, la ora 8:00 sportivii au dus ștafeta roșie mai departe, spre Dej. Ștafeta Veteranilor Invictus a ajuns ieri la Bistrița, primirea ștafetei…

- Fosta ministra a justiției Monica Macovei a fost trimisa in judecata miercuri, 27 septembrie, pentru vatamare corporala din culpa de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta, relateaza News.ro.„La data de 27.09.2023, prin rechizitoriul nr. 953/P/2022 al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta,…

- ONLINE… Unsprezece unitați de invațamant din județul Vaslui vor folosi, in acest an școlar, catalog electronic. Este vorba despre Școala Gimnaziala “Mihai Eminescu” Vaslui, Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Huși, Școala Gimnaziala “Episcop Iacov Antonovici” Barlad, Școala Gimnaziala “Ștefan cel Mare”…