- Adjunctul Poliției Locale, Georgel Grumeza, a sosit la sediul DNA Iași insoțit de catre avocat. Potrivit 7iasi.ro, acesta a fost audiat in dosarul in care primarul Mihai Chirica a fost inculpat și in care se cerceteaza modul in care a fost intabulata una dintre cladirile ridicate de omul de afaceri…

- Procurorii DIICOT Iasi, impreuna cu politisti, au facut marti 10 zece perchezitii pe raza judetului Iasi, pentru destructurarea unui grup infractional organizat care se ocupa cu traficul de tigari din Republica Moldova si Ucraina. Totodata, alte 18 perchezitii au loc in Republica Moldova in acelasi…

- Politistii din Popricani, din județul Iași, realizeaza cercetari in cadrul unui dosar penal, dupa ce un barbat a reclamat ca a fost batut de fosta sa iubita, impotriva careia obținuse și ordin de resticție. In cazul tinerei s-a dispus arestul preventiv al acesteia pentru 30 de zile. „Din investigatiile…

- Magistrații din cadrul Tribunalului Iași au admis (18.03 – n.r.) contestația formulata de primarul Mihai Chirica. „Instanța admite contestația formulata de Mihai Chirica impotriva incheierii penale din data de 21 decembrie 2021 pronuntata de judecatorul de camera preliminara din cadrul Judecatoriei…

- O gospodarie din localitatea Comarna, comuna Comarna, Județul Iași in decurs de trei zile a avut nevoie de intervenția pompierilor militari ieșeni. Daca in data de 24 ianuarie 2022, incepand cu ora 20:25, echipaje de interventie din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași au intervenit pentru stingerea…

- Un teribil accident i-a schimbat viața unui ieșean in varsta de 29 de ani. In urma cu cinci ani, Florin Tanasa Constantin a ramas fara o mana și fara un picior dupa ce a fost lovit de tren, iar acel moment i-a schimbat radical cursul vieții. Dupa șase luni petrecute in spital, Florin a fost nevoit sa…