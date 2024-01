Stiri pe aceeasi tema

- Loviturile aeriene rusesti au facut marti cel putin 18 morti (Volodimir Zelenski)Cel putin 18 civili au fost ucisi si 130 au fost raniti in timpul atacurilor aeriene rusesti din timpul noptii care au vizat in special capitala ucraineana Kiev si Harkov (est), a anuntat marti presedintele Volodimir…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat marți ca atacurile rusești cu rachete pe intreg teritoriul țarii au ucis 18 persoane și au ranit alte peste 130.In discursul sau video de noapte, președintele Zelenski a declarat ca au fost atacate peste 200 de locuri, inclusiv 139 de locuințe.…

- Patru civili au fost ucisi si circa 60 au fost raniti in timpul noptii de luni spre marti in atacuri aeriene lansate de Rusia pe teritoriul Ucrainei, care au vizat mai ales capitala Kiev si orasul Harkov (est), au anuntat marti autoritatile locale, relateaza AFP.

- Un atac cu racheta al fortelor ruse asupra orasului Harkov a ranit 16 persoane, informeaza Rador Radio Romania.Rachetele rusești au lovit marți o zona rezidențiala din centrul orașului Harkov, ranind 16 persoane și distrugand mai multe case, au declarat oficialii locali. Guvernatorul regional Oleh…

- Trupele ruse si-au intensificat atacurile pe frontul din Ucraina in pofida vremii geroase, numai in decursul zilei de marti fortele ucrainene fiind nevoite sa respinga 64 tentative de asalt, indica Statul Major General de la Kiev in raportul sau zilnic de miercuri, potrivit DPA.

- Patru civili ucraineni au fost uciși in urma unor atacuri asupra unor zone rezidențiale in cursul nopții de sambata spre duminica, scrie The Guardian. In cursul nopții, patru civili ucraineni au fost uciși in urma unor lovituri asupra unor zone rezidențiale din regiunile Harkov, Donețk și Herson, a…

- Americanii au efectuat lovituri aeriene de „precizie" in Siria asupra unor instalații folosite de garda revoluționara iraniana, a anunțat Pentagonul.Secretarul Apararii, Lloyd Austin, a declarat ca loviturile au fost un raspuns la „atacurile continue" asupra bazelor americane din Irak și Siria provocate…

- Aripa armata a miscarii islamiste palestiniene Hamas a transmis joi ca ”aproape 50” de ostatici israelieni detinuti in Fasia Gaza au fost ucisi in atacuri aeriene israeliene de la inceputul razboiului. . ”Brigazile al-Qassam estimeaza ca numarul ostaticilor sionisti ucisi in Fasia Gaza in bombardamente…