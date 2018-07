Stiri pe aceeasi tema

- Juriul selecției Festivalului Cerbul de Aur 2018 a ales 18 candidați din 15 țari pentru a concura pentru marele trofeu al evenimentului, care va avea loc in perioada 29 august - 2 septembrie, in Piata Sfatului din Brasov, potrivit TVR.Ca urmare a numarului mare de candidati inscrisi, organizatorii…

- *Bogația și diversitatea culturii tradiționale de pe trei continente - Europa, Asia și America - sunt sarbatorite la Sibiu, grație „Cantecelor Muntilor”, cel mai mare festival folcloric al județului. Cea de-a 43-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Cantecele Munților” se va desfașura in…

- Festivalul Inimilor aduce pe scena Gradinii de Vara din Parcul Rozelor din Timisoara un nou regal folcloric cu artisti din intreaga lume, in perioada 4 - 8 iulie, deschizand ca in fiecare an punti spre noi culturi si prietenii, au anuntat marti reprezentantii municipalitatii. "Organizat de Primaria…

- Cea de a XIV a editie a Festivalului International al Muzicilor Militare s a deschis, vineri seara, cu un concert festiv organizat pe Faleza Dunarii si sustinut de fanfarele din Republicii Moldova, SUA, Ucraina si Romania, potrivit informatiilor furnizate de ofiterul de relatii publice al Garnizoanei…

- Artisti din 73 de tari vor fi prezenti pe parcursul a zece zile, intre 8 si 17 iunie, la cea de-a 25-a editie a Festivalului International de Teatru de la Sibiu, a anuntat Constantin Chiriac, directorul festivalului, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta joi la Bucuresti. "De-a…

- Din 12 pana in 20 mai, publicul aradean a avut sansa sa intalneasca artiști talentați, respectați de public și de colegi, in spectacole dintre cele mai originale, proaspete, emotionante. Spectacole in care, poate s-a regasit si din care, a avut de invatat. 9 zile de festival, 20 de spectacole,…

- Noua debuturi puternice, dintre care doua semnate de regizori romani, vor concura pentru Trofeul Transilvania, alaturi de alte trei filme realizate de autori aflați la cel de-al doilea lungmetraj – in cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania, care incepe pe 25 mai la Cluj. Prezentate in…