- Un miliardar chinez cu afaceri in domeniul imobiliar, care a criticat felul in care președintele Xi Jinping a gestionat criza declanșata de noul coronavirus, a fost condamnat la 18 ani de inchisoare pentru corupție, scrie CNN . El disparuse inca din martie, dupa ce publicase un eseu critic la adresa…

- China l-a condamnat pe magnatul imobiliar Ren Zhiqiang, un critic al presedintelui Xi Jinping, la 18 ani de inchisoare pentru mita, relateaza Reuers. Sentinta a fost anuntata marti de Tribunalul Intermediar Numarul Doi al Poporului din Beijing. Ren Zhiqiang, fost director al Huayuan, un grup imobiliar…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, i-a omagiat marti pe "eroii din razboiul poporului chinez impotriva COVID-19", laudand felul in care tara sa a gestionat aceasta criza, pe care a calificat-o drept "o provocare", scrie Agerpres.

- ”Oamenii au putut vedea ca, atata timp cat nu a existat acest factor politic, am decis si am gestionat aceasta pandemie, am gestionat-o bine. La sfarsitul lunii mai si ultima saptamana din iunie ajunsesem sa avem 120 de cazuri noi de la o zi la alta, a spus ministru Sanatații Tataru. Astazi suntem aproape…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a recunoscut, ca guvernul sau a facut greseli in modul in care a gestionat pandemia de coronavirus, relateazza dpa, citata de Agerpres."Bineinteles, sunt lucruri pe care nu le facem bine si invatam tot timpul", a declarat, intr-un interviu acordat pentru Sky…

- Pandemia cauzata de noul coronavirus se va agrava, daca tarile nu reusesc sa adere la masuri de precautie stricte, a avertizat, luni, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), informeaza Agerpres.''As vrea sa spun direct: prea multe tari se indreapta in directia gresita, virusul ramane inamicul public…

- Xu Zhangrun, un profesor universitar chinez care îl critica în mod constant pe presedintele Chinei, Xi Jinping, a fost arestat preventiv, în ceea ce este cel mai nou semnal privid intoleranta Partidului Comunist fata de opozitie, informeaza Mediafax citând cotidianul Financial…