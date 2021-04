170 de noi infectări, cele mai multe la Timișoara și Ghiroda. S-au înregistrat încă șase decese în Timiș 187 de persoane au intrat in carantina și alte 110 in izolare, ieri, in județul Timiș. Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, 170 de timișeni au fost confirmați cu aceasta boala in ultimele 24 de ore. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore pe […] Articolul 170 de noi infectari, cele mai multe la Timișoara și Ghiroda. S-au inregistrat inca șase decese in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 2 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 964.726 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -persoane…

- In cursul zilei de ieri au fost carantinate, in județul Timiș, un numar de 280persoane și au intrat in izolare 155 persoane. Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, in contextul pandemiei ... The post Opt decese din cauza…

- 334 de persoane au fost carantinate, ieri, in Timiș și au intrat in izolare alte 377 de persoane. In ultimele 24 de ore, in Timiș au fost confirmate alte 317 persoane infectate cu coronavirus. Conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș situație se prezinta astfel: 1 BECICHERECU…

- In cursul zilei de ieri au fost carantinate, in județul Timiș, 399 de persoane și au intrat in izolare 324 persoane. Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, arata ca au fost confirmate 377 de noi infectari cu COVID-19 in ultimele…

- In județul Timiș au fost inregistrate 235 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, in ultimele 24 de ore. Direcția de Sanatate Publica anunța ca au fost prelucrate 1.165 de teste, dintre care 161 de teste rapide. Situația epidemiologica, in județ, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate…

- Doua cadre medicale au fost confirmate cu COVID, in ultimele 24 de ore, in judetul Timis, iar doi bolnavi au decedat, in timp ce rata de infectare continua sa creasca in Timisoara, ajungand, sambata, la 4,53 la mia de locuitori, fata de 4,49 - cifra raportata anterior de Directia de Sanatate Publica…

- Rata de infectare in Timisoara este azi 5,41, in scadere fața de ziua precedenta. La nivelul judetului rata este azi 4,34, in ușoara scadere fața de ieri. Cel mai mare coeficient de infectare din Timiș se inregistreaza azi la Ghiroda: 8,69. Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica…