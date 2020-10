Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii ieseni au dispus, la finele saptamanii trecute, trimiterea in judecata a trei cetateni de origine araba care sunt acuzati de omor calificat. El ar fi provocat moartea a 17 persoane, dupa ce au pus in vanzare alcool sanitar contrafacut.

- Este a doua zi in care Romania a inregistrat un numar record de infectari cu noul coronavirus. Dintre cele peste 3.000 de cazuri noi din ultimele 24 de ore, cele mai multe sunt in București. Dupa ce ieri au fost inregistrate pentru prima oara de la inceputul pandemiei peste 3.000 de cazuri in doar…

- Capitala inregistreaza din nou un bilanț record al cazurilor noi de coronavirus: 517 persoane au fost depistate in ultimele 24 de ore. La fel de ingrijorator este și faptul ci este pentru prima oara cand trei județe inregistreaza peste 100 de cazuri noi intr-o singura zi. Capitala și județele cele mai…

- Constanța a inregistrat joi record de noi cazuri in 24 de ore, dupa ce au fost pozitivate 122 de persoane. 2086 de noi cazuri de COVID-19 au fost depistate in Romania din 25.797 de teste prelucrate. 557 de pacienți sunt internați la Terapie Intensiva, iar alte 37 de decese au fost raportate. Cele mai…

- Un barbat de 27 de ani a fost arestat in cazul atacurilor cu cuțitul care au avut loc sambata noapte, in orașul britanic Birmingham, și in urma carora un om a murit, iar alte șapte persoane au fost ranite. Poliția britanica a facut publice imagini cu un barbat cautat pentru crima.”Am arestat un barbat…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase „Sf Parascheva” din Iasi, Carmen Dorobat, a declarat, luni, ca unitatea medicala a primit 30 de flacoane de Redemsivir, medicament cu ajutorul caruia pot fi tratati unii pacienti infectati cu COVID-19. „Avem toate medicamentele pe care am putea sa le vrem la…

- Magistratii ieseni au mentinut masura arestului preventiv in cazul unei femei de 32 de ani, din Iasi, acuzata de omor asupra unui membru al familiei. Roxana Srainer este acuzata ca ar fi ucis un barbat de 71 de ani cu care traia in concubinaj. Ea a fost condamnata in prima instanta la 13 ani si 6 luni…