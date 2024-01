17 blocuri din Rovinari nu au reușit de 3 decenii să înființeze asociații de proprietari 17 blocuri din Rovinari inca nu au reușit sa inființeze asociații de proprietari. Cu toate acestea, ar fi fost timp in ultimii 34 de ani. Locatarii au tergiversat problema inființarii de asociații pentru a milita in comun pentru rezolvarea unor probleme. Recent insa toate blocurile de pe raza orașului Rovinari au intrat intr-un program de reabilitare termoenergetica. In urma verificarilor documentațiilor și a actelor existente la nivelul primariei, a rezultat ca 17 blocuri nu fac parte din nicio asociație de proprietari. Prin urmare, nu pot beneficia de programul de anvelopare termica a cladirilor,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din nou a fost semnalata prezența vulpilor la Campia Turzii. Primele apariții au avut loc chiar inainte de sarbatorile de iarna. Citește și: Vulpe surprinsa in zona Profi Campia Turzii! A ieșit la „cumparaturi”? Deși inițial se credea ca, in oraș ar bantui o singura vulpe, de fapt este vorba despre…

- Cetațenii comunei Șcheia iși pot plati incepand de astazi, 4 ianuarie, taxele și impozitele locale pentru anul 2024 la ghișeele Primariei sau online. Programul la ghișee este cuprins intre orele 08.00-16.00. Primul contribuabil din comuna Șcheia care și-a platit taxele și impozitele locale pe 2024 a…

- In a doua jumatate a anului 2022 au debutat lucrarile de reabilitare termica a sediului Jandarmeriei Alba, in cadrul proiectului ”Cresterea eficientei energetice a cladirii administrative la U.M. 0338 Alba Iulia (Inspectoratul de Jandarmi Judetean Alba)”. Proiectul a fost finanțat din Fondul European…

- Așa primar, așa director! Daca primarul mincinos Allen Coliban e abonat la delegații prin strainatați pe banii brașovenilor și nici nu baga in seama indatoririle de serviciu pe care le are și programul de lucru al Primariei, la fel se intampla și la clubul sportiv al orașului. Pentru ca, la CSM Corona…

- Autoritațile locale din Marașești continua proiectul de reabilitare termica a blocurilor din localitate. In acest sens au scos la licitație contractul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Marașești, județul Vrancea” – etapa III-a. In cadrul acestui proiect vor fi reabilitate…

- Locatarii blocurilor care vor sa beneficieze de aceasta reducere trebuie sa respecte obligatoriu un regulament care a intrat in vigoare inca din anul 2021. Pana in prezent, o singura asociație de proprietari din Craiova a reușit sa repare fațadele a trei blocuri.

- Fanii jazz-ului de calitate vor avea ocazia sa aplaude artiști renumiți ai acestui gen muzical in cadrul evenimentului Transilvania Jazz Festival, ajuns la cea de-a XVII-a ediție la Cluj și la a II-a ediție la Zalau. Acesta este un proiect realizat cu sprijinul Primariei și Consiliului Local Cluj-Napoca,…

- Tot mai multe blocuri din municipiul Suceava intra in programul guvernamental de reabilitare termica in vederea creșterii eficienței energetice. Primarul Ion Lungu a anunțat ca in prezent se lucreaza in Burdujeni – zona Garii, la un numar de cinci blocuri respectiv: B01,strada Putna nr.10, bloc 7A,strada…