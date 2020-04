168 de persoane bolnave de COVID-19 au murit în România Au fost inregistrate 168 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus pe teritoriul Romaniei. Deces 163 Barbat, 86 ani din jud. Botoșani. Internat in data de 23.03.2020 in SCUJ Botoșani in Secția de Chirurgie, Accident casnic, Diabet zaharat. Data deces 31.03.2020. S-au recoltat probe necroptice pentru investigare COVID-19 in 01.04.2020, intrucat pe Secția de chirurgie s-au […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

