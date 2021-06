16 iunie - aniversarea zborului primei femei-cosmonaut din lume

Stiri pe aceeasi tema

- Azi, 14 mai 2021, se implinesc 40 de ani de cand Dumitru Dorin Prunariu, celebrul astronaut si singurul cosmonaut roman, a zburat in spatiul cosmic, in cadrul programului spatial „Intercosmos”. De asemenea, in acest an se implinesc si 4 decenii de cand a participat la o intalnire cu satmarenii in sala…

- Pentru a schimba aceasta realitate trista, organizația Salvați Copiii a lansat o noua campanie de strangere de fonduri, in cadrul programului de reducere a mortalitații infantile, in contextul in care natalitatea a fost anul trecut cea mai redusa din ultima suta de ani. De o buna perioada de timp,…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, ca nu este corect sa fie pus semnul egal intre tragedia de la Pitesti si restul actiunilor desfasurate de Politia Romana, subliniind ca raspunderea este individuala. „Raspunderea este individuala. Nu este corect sa punem semnul egal intre tragedia…

- Presimțirea spațiului... In urma cu șaizeci de ani, in imensitatea sa, depașind gravitatea pamintului a ieșit primul mesager al Pamintului, omul sovietic Iurie Alexeevici Gagarin. Prin zborul sau legendar pe corabia spațiala cu numele simbolic "Vostok", el a transformat aceasta presimțire intr-o realitate…

