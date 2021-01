Stiri pe aceeasi tema

- În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 3.697 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.…

- În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 4.875 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.…

- Pâna astazi, 10 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 539.107 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 434.679 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate…

- Potrivit raportarii oficiale a Grupului de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore in județul Suceava s-a inregistrat o ușoara scadere a numarului de cazuri noi de Covid-19. De marți și pana miercuri, in județul Suceava au fost raportate 175 de noi imbolnaviri. La raportarea de marți au fost 182…

- 9799 de cazuri noi de Covid și 203 decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Romania. 1092 de pacienți sunt internați la Terapie Intensiva. 38.863 au fost efectuate la nivel național in ultimele 24 de ore. Județul Constanața a raportat 115 noi cazuri și o rata de incidența de 3,8 cazuri la…

- Romania a raportat, luni, 130 de noi decese asociate Covid, inclusiv la un copil de numai 4 ani. De asemenea, in ultimele 24 de ore, au fost testați pozitiv inca 3.240 de pacienți. Astazi, șase județe au anunțat o rata de infectare de peste 6 cazuri la 1.000 de locuitori. Numarul mic de cazuri noi raportat…

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 303.751 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa raportarea a 6.752 de cazuri noi. Ultimul bilanț a adus 86 de noi decese și un numar record de persoane internate la ATI: 1.056.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul…