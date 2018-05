15 modele de salopete in voga in acest sezon Atunci cand ne gandim la salopete, cel mai probabil ne vin in cap dive precum Bianca Jagger, Jerry Hall sau Farrah Fawcett care au facut aceasta piesa celebra. Insa, articolul vestimentar nu mai este reprezentativ doar pentru anii ’70. De cativa ani, a renascut si chiar si vedetele din zilele noastre par ca o adora. Workin that Chanel before I have to give it back and never get to see it again, ever. A post shared by Blake Lively (@blakelively) on Oct 17, 2017 at 7:09pm PDT Si marile case de moda au inclus salopete in prezentarile lor. Pentru primavara…