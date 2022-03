1,5 milioane de români au completat chestionarele Recensământului online Peste un milion și jumatate de romani au completat chestionarele de recensamant al populației și locuințelor, dupa primele doua saptamani de autorecenzare. Cei mai mulți dintre cei care au completat chestionarele sunt din București, Brașov și Botoșani. In total, peste 1,5 milioane de chestionare au fost completate de la debutul recensamantului, de acum 2 saptamani. […] The post 1,5 milioane de romani au completat chestionarele Recensamantului online appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

