- La Ministerul Afacerilor Externe a fost convocata Celula de criza interinstituționala, din dispoziția ministrului Bogdan Aurescu, potrivit unui comunicat de presa, dupa ce un petrolier care are la bord cetateni ucraineni, romani si filipinezi a fost atacat de pirati in largul coastelor statului Benin.…

