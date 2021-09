15% dintre elevi și 61% dintre cadrele didactice sunt vaccinate împotriva Covid Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat vineri, intr-un briefing de presa, ca 4.500 de elevi s-au vaccinat doar in ultimele cinci zile și astfel, cu trei zile inainte de inceputul școlii, 15% dintre elevii cu varste intre 12 și 19 ani sunt vaccinați. Joi, Ministerul Educației a precizat ca 61% dintre angajații din invațamant sunt vaccinați, mai exact 193.430 din 317.531.„Conform ultimelor raportari am depașit pragul de 15% elevi vaccinați. Un progres important, de 4.500 elevi vaccinați in ultimele cinci zile. Sunt mai mult de 2.500 de elevi din categoria de varsta 16-19 ani și aproape 2.000… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

