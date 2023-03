Marele geniu Albert Einstein s-a nascut in Ulm, Germania, pe data de 14 martie 1879. Daca evoluția savantului in lumea științifica este arhicunoscuta, viața lui personala continua sa suscite un interes aparte. La varsta de 16 ani, Albert Einstein a renunțat la cetațenia germana pe motiv, fiind forma sa de a-și exprima detestul fața de orice fel de naționalism și a preferat sa fie „un cetațean al lumii”. In 1901 cand a fost declarat cetațean elvețian. Este cunoscut faptul ca Albert Einstein s-a casatorit cu singura studenta din clasa sa de fizica. Mai exact cu Mileva Maris, care era pasionata de…