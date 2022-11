Persoanele vulnerabile vor primi, in 2023, 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie, iar voucherele sociale (de 250 de lei), se vor acorda o data la doua luni, ceea ce inseamna un ajutor de inca 1.500 de lei pentru alimente. Ministerul Fondurilor Europene a transmis condițiile pentru beneficiarii acestor ajutoare de la Guvern. Ajutorul pentru plata […] The post 1.400 de lei ajutor de la stat pentru plata facturilor și 1.500 lei pentru alimente. Cine sunt beneficiarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .