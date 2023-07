Procurorii DIICOT au deschis, miercuri, la Inspectoratul Scolar Mehedinti. Anchetatorii fac percheziții și la domiciliile unor profesori si inspectori, in legatura cu sesiunea de toamna a Bacalaureatului de anul trecut. Opt persoane, printre care inspectori școlari, au fost aduse la audieri, intr-un dosar de fraudare a examenului maturitații. In ultimul an, au fost audiate in acest […] The post 140 de lucrari identice la BAC. Ancheta DIICOT pentru constituire de grup infracțional appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .