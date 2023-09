Stiri pe aceeasi tema

- In anul scolar 2023-2024 vor mai fi unitati de invatamant care nu vor avea toate avizele necesare pentru functionare, admit autoritatile. In aceasta perioada se fac ultimele pregatiri pentru reluarea cursurilor la 11 septembrie si se centralizeaza datele din teritoriu, astfel ca o situatie generala…

- Programul "Masa calda", finantat de Guvernul Romaniei, va continua in acest an scolar in sapte unitati de invatamant din judetul Covasna, in care s-a derulat si anul trecut, a anuntat conducerea Inspectoratului Scolar Judetean. De acest program vor beneficia aproape 1.500 de copii care studiaza la scolile…

- Biroul Pentru Tineret din cadrul Primariei Municipiului Sfantu Gheorghe a amplasat o banca inteligenta in centrul orașului, in Piața Mihai Viteazul. Banca inteligenta Kuube PLUS NOTE se deosebește de alte banci inteligente prin designul complet unic și acoperit cu un panou solar de 480W. Datorita acestuia,…

- Rezervatia naturala de tip avifaunistic „Popasul pasarilor” apartine de satul Sanpaul, care este parte a comunei Martinis din judetul Harghita. Aflandu-se in zona cea mai friguroasa a Romaniei, este cunoscuta si sub denumirea de „Delta in miniatura din Mica Siberie”. ”Popasul pasarilor de la Sanpaul”…

- In județul Covasna, 80 de candidați cu drept de participare vor susține examenul pentru definitivare la 27 de discipline, a informat Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ). Proba scrisa are loc miercuri, 19 iulie 2023. Proba se organizeaza in centrul de examen de la Liceul Teoretic „Mikes Kelemen” din…

- Conducerea Primariei Sfantu Gheorghe a anuntat, luni, ca a reziliat contractul pentru reabilitarea internatului si a salii de festivitati de la Colegiul National „Mihai Viteazul”, insa constructorul refuza sa paraseasca santierul, desi a fost somat sa faca acest lucru. Potrivit autoritatilor locale,…

- O profesoara de biologie de la Colegiul Tehnic Energetic din Constanta a creat nemultumiri si panica printre elevi, dupa ce a refuzat sa treaca notele in catalog si sa incheie, marti, mediile elevilor de clasa a IX-a si a X-a unde aceasta preda, motivand ca nu utilizeaza catalogul electronic pentru…

- O profesoara de biologie de la Liceul Energetic din municipiul Constanta refuza sa incheie mediile elevilor din clasele a IX-a si a X-a, motivand sa ar fi virusi in catalogul electronic, a anuntat conducerea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Constanta. ISJ a anuntat ca unitatea de invatamant a inceput…