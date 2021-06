14 persoane înghesuite într-o mașină încercând să treacă ilegal granița Poliția de frontiera a identificat 14 cetațeni straini ce erau inghesuiți in autoturismul unui barbat care voia sa-i ajute sa intre ilegal in Romania. Soferul mașinii a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Migranții urmau sa ajunga la Timișoara. „In data de 04.06.2021, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Deta au desfasurat o actiune specifica pe linia combaterii migratiei ilegale in zona de competenta. Astfel, in jurul orei 17.00, au oprit pentru verificari, pe comunicatia E70, la intrarea in localitatea Jebel, un autoturism marca Dacia MCV inmatriculat in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

