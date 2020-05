14 cadre medicale depistate cu Covid în Dolj In urma unei solicitari de informații transmise de GdS, Direcția de Sanatate Publica Dolj transmite ca numarul cadrelor medicale din județ confirmate cu noul coronavirus pana la data de 22 mai este de 14. Șase cazuri la SJU Craiova Cele mai multe cazuri au fost depistate la Spitalul Județean de Urgența (SJU) din Craiova. Trebuie precizat, insa, ca spitalul testeaza periodic personalul din fonduri provenite din sponsorizari, ceea ce nu se intampla la alte unitați medicale.Șase cadre medicale de la unitatea medicala au fost confirmate cu Covid-19, toate in urma testarilor din sponsorizari. Primul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

