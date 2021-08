130.000 de oameni la Zilele Maghiare din Cluj

Stiri pe aceeasi tema

- 13 oameni au primit o noua șansa la viața dupa ce trei familii au acceptat donarea de organe și țesuturi, printre care și una din Cluj. Echipele medicale au fost timp de 48 de ore intr-o cursa contra cronometru.

- Venea din Italia, acolo unde muncea de mulți ani pentru a-și susține familia. Ultimul drum spre casa avea sa fie luni, 16 august. Microbuzul in care se afla a fost izbit de un tren in județul Cluj. Toate cele noua persoane aflate in microbuz au fost ranite.

- OFICIAL| 323 cazuri noi și 6 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 112 de oameni internați la ATI OFICIAL| 323 cazuri noi și 6 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 112 de oameni internați la ATI Duminica, 15 august 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei…

- FOTO| Polemici intre șoferi și pietoni iscate de o fotografie: „Uite asa vedem noi dimineata, iar voi va aruncati pe trecere” FOTO| Polemici intre șoferi și pietoni iscate de o fotografie: „Uite asa vedem noi dimineata, iar voi va aruncati pe trecere” Un sofer din Cluj ii ia la rost pe pietonii care…

- Premierul Florin Citu, candidat la sefia PNL, a participat duminica la Conferinta de alegeri a filialei judetene PNL Cluj, cu prilejul careia a invitat pe scena toti liberalii care au anuntat ca il vor sustine la Congresul din toamna.

- Un accident extrem de grav a avut loc, noaptea trecuta, pe un drum din Cluj, intre localitațile Viișoara și Triteni Colonie. Sapte oameni au ajuns la spital, dupa impactul teribil intre un BMW si un microbuz. „Pompierii au acționat cu utilajele hidraulice pentru a taia și departa elementele de caroserie…

- Într-un interviu acordat celor de la TVR, Cherecheș, fost consilier onorific la Ministerul Sanatații, a declarat ca scaderea ratei de infectare COVID-19 se datoreaza vremii și nu neaparat efortului facut de autoritați. „Rata incidenței…

- Ministerul Culturii a derulat in intervalul 14-16 mai doua evenimente pilot, spectacole cu public atat in interior, cat si in exterior. Acestea au avut loc in interior la Opera Nationala Bucuresti, la Teatrul National Bucuresti si la Opera Nationala Romana din Cluj, iar in exterior la Opera din capitala.