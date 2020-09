Stiri pe aceeasi tema

- Prima etapa a secțiunii de vioara din cadrul Concursului Internațional George Enescu se desfașoara intre 5 și 9 septembrie și include 60 de mini-recitaluri de susținute de violoniști din intreaga lume.

- PERSOANE BANUITE DE FURT, DEPISTATE DE POLIȚIȘTI La data de 01 septembrie a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției orașului Babeni și Postului de Poliție Francești in baza informațiilor deținute au oprit pentru control pe raza comunei Francești un autoturism, in interiorul acestuia…

- Concursul International George Enescu a deschis, duminica, prima etapa a competitiei, in cadrul Sectiunii de Violoncel, cu 54 de mini-recitaluri, sustinute de violoncelisti din intreaga lume si supuse analizei juriului, se arata intr-un comunicat al organizatorilor. Cele 54 de mini-recitaluri…

- ar fi patruns prin efracție intr-un depozit The post Trei tineri din Mureș, cercetați pentru furt calificat! Unul a fost reținut appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Trei tineri din Mureș, cercetați pentru furt calificat! Unul a fost reținut Credit autor: Rodica Muresan. Source

- Aproximativ 3.000 de candidați s-au inscris la concursul de admitere in Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” București organizat in acest an.Citește și: Rutele alternative recomandate de polițiști pentru Autostrada A2 București-Constanța și DN1 București-Brașov Pentru anul universitar…

- Polițistii de investigații criminale din Sighișoara impreuna cu cei din Sibiu au efectuat in aceasta dimineața 2 percheziții domiciliare in județele Mureș și Sibiu, la locuințele a doi barbați, de 21 de ani, din comuna Tarnava și celalalt, de 24 de ani, din municipiul Sighișoara, banuiți de savarșirea…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Brașov au fost sesizați pe 16 iulie cu privire la faptul ca pe raza municipiului Brașov, din imobilele a trei persoane, au fost sustrase mai multe sume de bani. In urma activitaților investigative desfașurate, polițiștii au depistat și identificat autorii…