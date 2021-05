Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Girla Mare (judetul Mehedinti) au depistat in zona de competenta 10 cetateni din Afganistan si Bangladesh care au traversat fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni, pentru a intra ilegal in Romania, venind din Serbia. Ei au fost depistati, joi,…

- Politistii din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Bors, Nadlac si Nadlac II au depistat, in ultimele 24 de ore, ascunsi in automarfare, 62 de cetateni straini care incercau sa treaca ilegal granita in Ungaria, informeaza Agerpres . Miercuri, in jurul orei 19.20, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat doi cetateni straini care intenționau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, cu scopul de a ajunge in Germania. In data de 18 aprilie a.c., polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Berveni, in cooperare cu lucratori…

- Treizeci de cetateni din Siria, Afganistan si Irak au traversat Dunarea cu o barca cu motor si a uincercat sa intre ilegal in Romania, fiind prinsi de politistii de frontiera din Mehedinti. Ei sperau sa ajunga in tari din vestul Europei si platisera sume cuprinse intre 1.200 si 1.500 de euro de persoana…

- Politia de Frontiera a depistat 30 de cetateni din Siria, Afganistan si Irak in timp ce incercau sa traverseze Dunarea cu o barca cu motor. Migranții incercau sa intre ilegal in Romania. Aceștia au fost prinsi de politistii de frontiera din Mehedinti. Cei 30 de cetațeni straini voiau sa ajunga in tari…

- Politistii de frontiera au intervenit cu operativitate in sprijinul a doi tineri cetateni afgani, aflati in pericol in apele raului Timis, incercand sa intre ilegal in tara. Imediat, a fost anuntat un echipaj medical, acestia fiind transportati la spital pentru ingrijiri de specialitate. ”In data de…

- Operațiune de salvare a polițiștilor de frontiera timișeni, vineri dimineața, in zona localitații Graniceri. Oamenii legii au scos din apele Timișului doi afgani care au trecut ilegal din Serbia in Romania prin zona in care raul desparte granița dintre cele doua țari.

- Politistii de frontiera din judetul Mehedinti au prins 18 cetateni din Siria, Afganistan, Irak si Somalia care au traversat Dunarea, cu ajutorul unei ambarcatiuni, pentru a intra ilegal in Romania din Serbia. Persoanele in cauza au fost conduse la sediul sectorului pentru verificari, unde li s-a facut…