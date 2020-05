13 cazuri pe zi la „Socola“ Pe de alta parte, internarile in tot spitalul au fost injumatatite pe perioada pandemiei, spre exemplu, in momentul de fata sunt internati aproximativ 500 de pacienti atat cronici, cat si acuti din sectiile exterioare si din sediul central, ceea ce reprezinta jumatate din numarul celor care erau internati anterior. „Ne-am organizat la jumatate, de exemplu, in saloanele de 20 de paturi sunt maximum 10 paturi, in rezerve de doua persoane sta o singur (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SITUAȚIA IN VRANCEA – Instituția Prefectului, județul Vrancea In județul Vrancea, in data de 20 aprilie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 256 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu. In carantina instituționalizata se afla 104 persoane, iar 535 in carantina la…

- "Pentru spitalele de faza 1 si 2 avem peste 400 de paturi de Terapie Intensiva, sunt peste 200 de cazuri, dar pe monitor sau intubatie avem 36 de pacienti. Suntem intr-un registru in care putem mentine aceste cazuri", a declarat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, marti seara, la Digi24. Ministrul mai…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti seara, ca spitalele inca au capacitate de primire a bolnavilor infectati cu coronavirus si ca pe Terapie Intensiva sunt ocupate aproximativ jumatate din paturi. 36 de pacienti sunt ”pe monitor si intubatie”. Si premierul Ludovic Orban a dat asigurari…

- Numarul total de cazuri noi de coronavirus confirmate in Statele Unite a depașit jumatate de milion de vineri, iar numarul deceselor a trecut de 2.000, potrivit CNN. Numarul de peste un milion de cazuri de...

- Dupa halucinanta hotarare privind interdicția autoritaților locale de a mai comunica daca exista cazuri noi, in ce comunitați, despre numarul de teste prelevate și, mai ales, despre cele finalizate, nu ne ramane decat sa ne intrebam cum putem comunica informații catre cititorii care doresc (și) noutați…

- Numarul celor infectati cu COVID-19 in Republica Moldova continua sa creasca de la o zi la alta. Ministra Sanatatii, Viorica Dumbraveanu, a anuntat ca pe parcursul zilei de vineri, 20 martie, au fost confirmate alte 17 cazuri de infectare cu coronavirus, in urma procesarii a 90 de probe. In 12 cazuri…

- Spitalul „Victor Babes" este pregatit sa asigure inca 340 de paturi pentru bolnavii de coronavirus, daca situatia o impune, pe langa cele 60 deja alocate, jumatate dintre acestea fiind ocupate de pacientii cu Covid-19, a anunțat, duminica, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.

- Este de necrezut ceea ce se intampla in momentul de fata in Romania. Coronavirus a pus stapanire pe toata lumea, iar oamenii sunt din ce in ce mai panicati. Acum, noi vesti dau tara peste cap. Un copil de 10 ani si un barbat de 33 de ani au fost internati de urgenta, fiind suspecti de virusul mortal…