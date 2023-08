13 cadavre găsite congelate, în frigidere Aceste ramasite umane au fost gasite in saci, in wekend, la Poza Rica, in apropiere de Veracruz (est). ”Sase persoane au fost arestate, probabil in legatura cu aceste fapte”, a anuntat luni intr-o scurta declaratie de presa o femeie procuror a statului Veracruz. Ramasitele au fost descoperite de catre politisti care urmareau un barbat, in interiorul unui imobil […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

- Ramasite provenind de la cel putin 13 cadavre au fost gasite in frigidere, in Mexic, intr-o regiune afectata de violente legate de traficul cu droguri, potrivit unei surse judiciare, relateaza AFP.

- Aceste ramasite umane au fost gasite in saci, in wekend, la Poza Rica, in apropiere de Veracruz (est).”Sase persoane au fost arestate, probabil in legatura cu aceste fapte”, a anuntat luni intr-o scurta declaratie de presa o femeie procuror a statului Veracruz.Ramasitele au fost descoperite de catre…

