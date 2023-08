13 august, ziua internațională a stângacilor. Hagi, in topul celor mai buni stângaci din fotbalul mondial Ziua internationala a stangacilor se celebreaza anual la 13 august, scrie Agerpres. Marcarea acestei zile are in vedere sensibilizarea opiniei publice cu privire la dificultatile si frustrarile cu care stangacii se confrunta in viata de zi cu zi. In anul 1990 s-a constituit Clubul Stangacilor (“Left-Handers Club”) cu scopul de a mentine o legatura intre stangacii din intreaga lume si de a face cunoscute nevoile si cerintele acestora, potrivit site-ului www.lefthandersday.com. In 1992, Clubul Stangacilor a initiat marcarea Zilei internationale a stangacilor, ca un eveniment anual, pentru a creste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

