- Incepand de joi, 21 iulie, la Galeriile „Alfa” ale Muzeului de Arta din cadrul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau se deschide expoziția „Donația de grafica a artistei Hortensia Puia Masichievici-Mișu” (1917 – 2010), artista remarcabila, posesoare a numeroase premii naționale și internaționale…

- Potrivit unui studiu realizat de Brand Finance, Mercedes-Benz este cea mai valoroasa marca din Germania in acest an. Valoarea producatorului de mașini premium și de lux este cotata la 52.4 miliarde de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat in favoarea unei participari a tarilor occidentale la viitorul summit al G20, preconizat sa aiba loc in noiembrie in Indonezia, in pofida prezentei probabile a presedintelui rus Vladimir Putin si a razboiului dus de Rusia in Ucraina, potrivit…

- Statele Unite iși propun sa stranga 200 de miliarde de dolari din fonduri publice și private pe o perioada de cinci ani pentru a finanța infrastructura necesara in țarile in curs de dezvoltare, in cadrul unei inițiative a G7 menita sa contracareze proiectul de miliarde de dolari al Chinei „Belt and…

- Desi era evident pentru toata lumea ca nori negri se adunau deasupra Romaniei, Regele Carol al II-lea iși asigura supușii ca nimic rau nu li se poate intampla, evident atat timp cat le va conduce el destinele. Intr-o vizita facuta la Chișinau in ianuarie 1940, cu ocazia Bobotezei, Carol declara cu emfaza…

- In urma cu doua zile, Anca Serea a plecat din Romania cu patru dintre copiii ei. Vedeta și Sarah, Noah, Ava și Moise au ajuns in Franța cu trenul, dar au avut parte de probleme din cauza transportului. Pe Instagram, mamica a povestit totul despre peripețiile prin care au trecut. „Buna dimineața, dragilor!…

- Unul din centrele care adapostește refugiați ucraineni din Voluntari a fost vizitat luni de Evelyn Regner, vicepreședinte al Parlamentului European, insoțita de ministrul Familiei Gabriela Firea și de europarlamentarul Victor Negrescu. Doar la acest centru din Voluntari sunt acum 50 de refugiați ucraineni,…

- O ucraineanca a pierdut controlul volanului din cauza oboselii și și-a avariat mașina. Aceasta se indrepta catre Germania. „Din pacate, oboseala și-a spus cuvantul! Doamna din imagine, originara din Ucraina, era in drum spre Germania, cand, la un moment dat, a pierdut controlul autoturismului și l-a…