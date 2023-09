Stiri pe aceeasi tema

- Romania risca o epidemie de rujeola, avertizeaza medicii. In luna iulie, la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Capitala au ajuns 25 de copii bolnavi, toți nevaccinați. Medicul Simin Florescu: „Din pacate, acești copii provin din familii mari, cel puțin ce am avut in iulie, nevaccinate……

- Patru persoane cu simptome de botulism au fost internate de urgența in Spitalul ”Victor Babeș” din Timișoara. Sunt membre ale aceleași familii și au mancat șunca de porc pregatita in propria gospodarie. Mama, tatal și fiul lor au ajuns la spital in stare critica. Șunca infestata cu toxina botulinica…

- Specialiștii au declarat alerta sanitara in Romania! Unul dintre cele mai consumate produse alimentare de la noi pune in pericol sanatatea oamenilor. Mia mulți membri ai aceleiași familii au fost internați de urgența la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara, cu simptome de botulism.

- Asocierea de firme romanesti SC GDO MOV IMPEX SRL – SC OMEGA CERT SISTEM SRL a caștigat licitatia publica pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie a lucrarilor de modernizare a Garii de Nord, etapa I. Este vorba de fonduri nerambursabile, alocate prin Programul Transporturi (PT) in valoare…

- Spitalul “Victor Babeș” din Timișoara reia proiectul unic in Romania de investigare gratuita pentru cancer de san a femeilor internate in unitatea sanitara. Evaluarea imagistica se face la patul pacientelor

- De la inceputul supravegherii (6iunie) și pana in 17 august, in țara noastra, au fost confirmate șapte cazuri de infecție cu virusul West Nile, a transmis Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Un caz este ”probabil”. Potrivit INSP, au fost inregistrate trei decese in urma infectiei cu…

- Saptamana aceasta, meteorologii au emis alerta pentru Romania de 3 din 3 de tornada. Vantul a suflat cu peste 100 de kilometri pe ora. @sebastian_bur.15 ????NU IEȘIȚI DIN CASA!???? #romania #gg #fy #jale #apa #furtuna #vant #ploaie #mort #respect #fypシ #foryoupage #succes ♬ nu iesiti din casa ca e jale…

- Recenta caravana ”Sanatatea vine la tine”, proiect al Alianței Pacienților Cronici din Romania (APCR), vizand bolile cardiovasculare, diabetul și obezitatea, a evidențiat ca 3 din 4 persoane au colesterolul marit și 1 din 3 nu știe ca sufera de diabet. „75% dintre oamenii care au venit in caravana…