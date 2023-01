Un parc eolian cu 12 turbine tip Vestas, care vor fi fabricate in Danemarca, va fi amenajat pe raza comunei Ruginoasa, conform unui proiect inițiat de firma Moldova Eolian SRL Pașcani, companie in care este implicat fostul senator ieșean Florin Constantinescu. Potrivit unui raport consultat de APIX.ro, parcul eolian, aflat in faza avansata de autorizare, va avea o putere totala de 72 MW. Inițatorul a incheiat contracte de superficie cu Primaria Ruginoasa pentru o suprafața totala de 24 hectare, alte 1,1 ha fiind achiziționate de la persoane particulare.Proiectul urbanistic a fost aprobat anul…