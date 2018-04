12 sfaturi cum să rămâi gravidă mai repede şi mai sănatos. Ce să mănânci ca să rămâi însărcinată Daca urmezi aceste sfaturi, iti vei creste sansele sa ramai gravida mai repede si sa nasti un copil sanatos. 1. Incepe sa iei supliment alimentar de acid folic inainte sa demarezi procesul de a ramane gravida Daca iei acid folic zilnic – conform cantitatii recomandate de medicul de familie sau ginecolog – iti cresti sansele pentru o sarcina sanatoasa, stiut fiind ca acesta e vital pentru a fi in cantitate suficienta in organismul mamei atunci cand ea ramane gravida, pentru ca fatul sa nu sufere de afectiunea numita spina bifida. 2. Nu pierde timpul sa ramai gravida fara rezultat cand… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net 2. Nu pierde timpul safara rezultat cand…

Stiri pe aceeasi tema

- Daca nu obișnuiești sa consumi sfecla roșie, atunci trebuie sa știi ca acest aliment aduce numeroase beneficii organismului. Afla ce se intampla daca mananci 100 de grame de sfecla roșie pe zi, scrie realitatea.net.Ține sub control tensiunea arteriala.

- Studii dupa studii au dovedit ca, atunci cand starea de sanatate a barbatului este deteriorata sau are obiceiuri daunatoare, sperma lui nu va fi sanatoasa si deci incapabila sa procreeze in cele mai bune conditii o noua viata.Cum poate fi sperma mai sanatoasa? Sperma are un rol vital…

- Iata o lista cu 50 de sfaturi de care sa tii seama pentru a avea sarcina sanatoasa: 1.Ia legatura cu medicul tau ginecolog inainte sa ramai gravida. Asigura-te ca trupul tau este sanatos sa primeasca o sarcina in viitorul apropiat si rezolva orice problema cat de mica ce poate exista (trompe obturate,…

- Cine lucreaza cel puțin 8 ore pe zi și se straduiește sa aiba un stil de viața sanatos, știe deja ca cina e masa care vine la pachet cu cea mai mare bataie de cap. Gandește-te doar – dupa o zi lunga, dupa cateva zeci de minute de stat in trafic, cine mai are chef de gatit? De cele mai multe ori, in…

- Ori de cate ori citim despre importanta unei diete sanatoase intelegem cate beneficii are aceasta pentru sanatate. Suntem hotarati sa ne schimbam alimentatia si stilul de viata, dar ne dam seama ca acest lucru va insemna sa renuntam la multe din plac

- De multe ori, cand mergem la restaurant mancam mult si facem alegeri nesanatoase. Poate fi un preparat prea gras sau cu prea mult zahar. Simtim ca este momentul sa ne rasfatam si facem niste alegeri gresite.