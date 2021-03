In județul Tulcea, aproape 12 hectare de vegetație uscata și stuf au ars in ultimele zile. Unele terenului sunt in apropierea localitaților, iar, de exemplu, aseara, cinci pompieri au intervenit pentru stingerea unui incendiu semnalat in apropierea comunei Niculițel. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența, focul, care a cuprins o suprafata de aproximativ 5 hectare, a fost stins dupa aproape doua ore. Tot ieri, pompierii au acționat in apropierea statului Garvan, iar vineri seara au stins un incendiu langa localitatea Peceneaga, potrivit RADOR. Cauza probabila producerii incendiilor…