114 bilete de tratament alocate pensionarilor din Maramures, pentru prima serie. Afla aici, preturi si noutati legate de solicitare

Stiri pe aceeasi tema

- Casa Judeteana de Pensii (CJP) Dolj informeaza ca prima serie de bilete de tratament aferente anului 2020 se va atribui direct pensionarilor inscrisi pe liste. Este vorba despre primele 120 de bilete de tratament din acest an. „Pentru ca au venit foarte tarziu biletele pentru prima serie nu mai este…

- Guvernul a stabilit numarul biletelor de tratament balnear pe care le poate asigura in anul 2020 prin sistemul administrat de Casa Nationala de Pensii Publice, aproband 59.926 de locuri. MInisterul Muncii a transmis, marti seara, printr-un comunicat, ca acordarea biletelor de tratament se…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, spune ca biletele de tratament si odihna pentru pensionari trebuie repartizate mai eficient. Ministrul spune ca, desi cererea pare mare, totusi raman nedistribuite circa 15.000 de bilete pe an si va analiza din ce motive se intampla acest lucru. De asemenea, Alexandru…

- Casa Judeteana de Pensii Maramures anunta ca a fost alocata o noua serie de bilete de tratament balnear-Seria 18, cu incepere din data de 3, 4,respectiv 5 decembrie 2019, in functie de statiune. Pentru aceasta serie, judetului Maramures i-au fost repartizate 246 de bilete, din care mai sunt disponibile:…

- Casa Județena de Pensii Salaj (CJP Salaj) informeaza pensionarii și asigurații din sistemul public de pensii ca, pentru ultima serie de bilete de tratament din acest an, seria 18, i-au fost repartizate 160 bilete. Acestea sunt valabile in urmatoarele stațiuni: 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Caciulata, Covasna,…

- Comunicat de presa – Locuri disponibile in stațiuni de tratament balnear in Social / on 14/11/2019 at 11:57 / Casa Judeteana de Pensii Teleorman informeaza: Sunt locuri disponibile in seria XVII – 2019, cu plecari in perioada 19 – 23 noiembrie 2019, in urmatoarele statiuni de tratament balnear:…