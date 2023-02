Stiri pe aceeasi tema

- Franta intentioneaza sa organizeze marti o reuniune cu alte 12 state membre UE, inclusiv Romania, cu scopul de a construi o alianta de tari pentru a promova energia nucleara in politicile energetice ale blocului comunitar, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Argumentele specialistilor, in dezbaterea "Energia nucleara, parte din mixul de energie curata al Romaniei". Proiectul "Romania Traditionala cu Energie Curata", dedicat solutiilor nationale pentru energie curata, a continuat in 30 ianuarie 2023 cu o dezbatere online dedicata energiei nucleare, intitulata…

- Președintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, considera ca ar fi bine ca Romania sa susțina solicitatea mai multor state membre UE de rediscutare a unor ținte din PNRR, in condițiile in care, in momentul semnarii planurilor de redresare și reziliența, nu era razboi, nici criza energetica și nici…

- Franta a decis sa demareze o campanie pentru ca Uniunea Europeana sa recunoasca hidrogenul produs prin utilizarea energiei nucleare in regulile UE privind energiile regenerabile, insa unele state membre se opun acestei idei, transmite Reuters.

- Europa trece la energia nucleara: Exista state unde peste 50% din energie provine din centrale nucleare Europa trece la energia nucleara: Exista state unde peste 50% din energie provine din centrale nucleare 25% din producția totala de energie electrica din Uniunea Europeana a fost produsa in 2021 de…

- Astazi cercetatori americani au anunțat depașirea unei prag important in efortul de generare a energiei pe baza fuziunii nucleare. Succesul a constat in obținerea eficienței in raportul energie-consumata - energie obținuta, in sensul ca energia utilizata de laserul folosit pentru crearea fuziunii nucleare…

- Oferta de energie nucleara era asteptata sa atinga aproximativ 40 de gigawati (GW) in aceasta saptamana, dar intarzierea operatorului EDF de repornire a reactoarelor a facut ca aceasta sa creasca la doar aproximativ 35 GW, lasand Franta mai dependenta de importuri si productia pe gaze. Analistul Refinitiv…