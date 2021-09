11 septembrie - data care a schimbat securitatea aviației pentru totdeauna și simțim asta când plecăm în vacanțe Atentatele de la 11 septembrie au produs schimbari majore în domeniul securitații aviației. De fiecare data când intram în aeroport, pentru a pleca în vacanța sau într-un business trip, trecem printr-un proces care uneori dureaza mai mult, nu luam cu noi anumite tipuri de recipiente, uneori suntem puși sa ne descalțam etc. Se întâmpla aceste lucruri pentru securitatea noastra, schimbari ce au venit dupa 9/11.



Un plan dejucat - exemplu



Pe 15 iulie 2017, personalul de la ghișeul check-in al Etihad Airways din aeroportul din Sydney a refuzat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noua Zeelanda ramane invincibila in 2021, invingand duminica pentru a treia oara Australia in acest an, cu 38-21, pe terenul adversarei sale, la Perth, intr-o restanta din etapa a doua a Rugby Championship, prestigios turneu anual din emisfera sudica, transmite AFP. All Blacks, castigatoarea…

- HBO Max, platforma de streaming a gigantului american WarnerMedia, va fi lansata in aceasta toamna in sase tari din Europa, urmand ca in 2022 sa fie lansata pe ale 14 piete, printre care se numara si Romania, a anuntat marti un responsabil al grupului american, transmite AFP. "Vom ajunge in…

- Presa britanica și numai și-a adus aminte acum, in perioada estivala, poate mai mult ca sa mai descrețeasca frunțile britanicilor, de un lucru care s-a intamplat in 2014. Respectiv atunci cand tanara familie Cambridge a calatorit in Australia, impreuna cu micuțul George. In acea perioada, Prințul William,…

- Russell Crowe a inceput filmarile in Australia, cu masuri sanitare stricte, pentru al doilea lungmetraj al sau din postura de regizor, thrillerul „Poker Face”, potrivit news.ro. Filmarile au loc in imprejurimile Sydney si la studiourile Fox din oras, scrie Variety. Actiunea este plasata…

- In aceste zile toride specialiștii romani trag un mare semnal de alarma. In București, in mai multe cartiere, au fost depistați țanțarii purtatori ai virsului West Nile. Virusul West Nile poate provoca boli neurologice și moarte la oameni. Virusul se gasește frecvent in Africa, Europa, Orientul Mijlociu,…

- Melbourne, al doilea oras ca marime din Australia, va intra de joi seara in cel de-al cincilea lockdown, au anuntat autoritatile locale, intr-un moment in care imensa insula-continent depune eforturi pentru a tine sub control un nou focar de coronavirus, informeaza AFP. Masura se va aplica pe intreg…

- ”Hampton by Hilton Marjan Island isi deschide portile pentru oaspeti, marcand inaugurarea primului hotel Hampton by Hilton in Ras Al Khaimah. Situat pe o plaja lunga de 750 de metri, hotelul ofera o vedere incredibila la mare si la insula Marjan”, anunta Autoritatea de Dezvoltare Turistica a Ras Al…

- Un instructor de parasutism si un client au murit duminica in Australia, dupa ce au cazut dintr-un avion, inainte sa sara impreuna cu parasuta, relateaza AFP, informeaza News.ro. Accidentul a avut loc la Goulburn, la aproape doua ore sud-vest de Sydney, dupa ce avionul s-a confruntatcu ”probleme”,…