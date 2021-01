Stiri pe aceeasi tema

- “Timisoara la cutie” este cel mai nou proiect al unei timisorence pasionate de istorie si arhitectura. Impreuna cu unul dintre cei mai indragiti ilustratori de carti, a creat o serie de puzzle-uri 3D cu cladiri in miniatura ale Timisoarei care sunt livrate la cutie,

- Lucrarile pentru reabilitarea strazii Catinei din cartierul Barabanț al Municipiului Alba Iulia au fost finalizate, astfel locuitorii strazii nu mai sunt nevoiți sa se murdareasca incercand sa intre sau sa iasa din curțile caselor. Primarul Gabriel Pleșa a anunțat ca mai multe proiecte pentru dezvoltarea…

- In județul Timiș au fost efectuate 2.168 de teste in ultimele 24 de ore, dintre care 236 au fost pozitive. Cele mai multe cazuri noi sunt in Timișoara –140, Lugoj -15, Buziaș -4, Deta-2, Faget-1, Gataia -1, Jimbolia-2, Recaș-4, Sannicolau Mare-2, Banloc-1, Belinț-2, Birda-1, Boldur-3, Cenad – 2, Coșteiu …

- Liberalul Nicolare Robu, 65 de ani, primar al orașului de pe Bega intre 2012 și 2020, il acuza de ”incapacitate de a face fața unei funcții atat de grele” pe Dominic Fritz, 37 de ani, reprezentantului USR PLUS, cel care i-a luat locul in fruntea municipiului dupa alegerile din 27 septembrie. Intr-o…

- Deși in aceste zile, polițiștii locali din Timișoara acționeaza, majoritatea, pe frontul Covid, aceștia au depistat, in ultima perioada, prin oraș, prin intersecții, cerșetori care „reprezinta un real disconfort și chiar pericol pentru cetațenii Timișoarei”. Polițiștii locali va cer sa-i anunțați daca…

- La scurt timp de la anunțul noilor masuri decise de Comitetul pentru Situații de Urgența la nivel național, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a fost live pe Facebook și a anunțat o serie de masuri pe care municipalitatea orașului le pregatește, in perspectiva carantinarii orașului. Fan declarat al…

- Coeficientul de infectare cu SARS-CoV-2 in Timișoara este de aproape 6 la mia de locuitori, iar primarul orașului, Dominic Fritz a anunțat, marți, intr-o conferința de presa, ca este puțin probabil sa se poata evita carantinarea orașului. „Scopul este sa salvam cat de multe vieți este posibil”. Dominic…

- Operațiune in forța, aseara, in centrul Timișoarei, a polițiștilor de la Investigații Criminale pentru prinderea in flagrant a patru indivizi care spargeau o mașina in zona centrala a orașului. Gruparea era monitorizata de mai multe zile dupa ce anchetatorii au avut indicii despre implicarea acestora…