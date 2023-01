Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca, in saptamana 16 - 22 ianuarie, au fost confirmate 102 cazuri cu varianta Omicron a SARS-CoV-2, dintre care 27 sunt variante „de ingrijorare", iar 74 „de interes".

- Institutul National de Sanatate Publica a informat ca, in saptamana 9 - 15 ianuarie, au fost confirmate 51 de cazuri cu varianta Omicron, dintre care 25 sunt "variante de ingrijorare", iar 26 sunt "variante de interes", potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a confirmat, in urma secvențierii genomice, doua noi cazuri de infecție cu subvarianta XBB a tulpinii Omicron a virusului SARS-CoV2 in Romania, in saptamana 2-8 ianuarie. Potrivit INSP, pana acum au fost confirmate, in total, trei cazuri de infecție cu…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat, marti, ca in saptamana 26 decembrie – 1 ianuarie, au fost confirmate 19 cazuri cu varianta Omicron, dintre care sapte sunt „variante de ingrijorare”, iar 12 sunt „variante de interes”. Potrivit INSP, pana pe 1 ianuarie au fost confirmate 9.811 cazuri…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat, marti, ca, in saptamana 26 decembrie - 1 ianuarie, au fost confirmate 19 cazuri cu varianta Omicron, dintre care sapte sunt „variante de ingrijorare", iar 12 sunt „variante de interes".

- Institutul National de Sanatate Publica a informat, marti, ca, in saptamana 5 11 decembrie, au fost raportate 29 de secventieri ale SARS CoV 2 la care s a detectat varianta Omicron.Potrivit INSP, citat de Agerpres.ro, pana pe 11 decembrie, au fost confirmate 9.756 cazuri cu varianta Omicron.Dintre acestea,…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat, marti, ca in saptamana 28 noiembrie - 4 decembrie au fost raportate 106 de secventieri ale SARS-CoV-2 la care s-a detectat varianta Omicron, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat marti ca, in saptamana 24 30 octombrie, au fost raportate 18 secventieri ale SARS CoV 2 la care s a detectat varianta Omicron.Potrivit INSP, citat de Agerpres.ro, pana pe 30 octombrie, au fost confirmate 9.438 cazuri cu varianta Omicron.Dintre acestea,…