102 ani de la Marea Unire. Care au fost cele mai importante momente din istorie care au dus la Marea Unire

Pe data de 1 Decembrie 2020 se implinesc 102 ani de la Marea Unire. A fost incheierea procesului istoric in urma caruia toate provinciile istorice locuite de romani s-au unit in anul 1918 in cuprinsul aceluiași stat național, Romania. Procesul a inceput inca de la Unirea Principatelor Romane din 1859 și dobandirea independenței in urma razboiului din 1877-1878, pe fondul renașterii naționale a romanilor in parcursul secolului al XIX-lea. Unirea Basarabiei, a Bucovinei și, in cele din urma, a Transilvaniei cu Regatul Romaniei (așa-zisul Vechi Regat) a dus la constituirea Romaniei Mari. Basarabia…